Druhým koučem je vedle Balína Petr Jurča. Jeho názor na neočkované je jednoznačný: „Jako trenérovi se mi to nelíbí. Nechápu, proč si tu injekci nenechají dát. Jsou to zdravé holky, nemají žádnou překážku. Pomohly by tím mančaftu i sobě. Velkým problémem je, že mezi nimi jsou tři, které jsou pro náš tým opravdu klíčové.”

Jurča se nechal umluvit na pozici hlavního trenéra, Balín, bílinská hokejová i funkcionářská legenda, mu zdatně sekunduje. „Když na trénink přijde šest holek, tak toho s nimi moc neuděláme. Některé teprve začaly bruslit, jiné neumí pořádně přešlapovat. A to je prostě základ. Potřebovaly by pořádný trénink, ale takhle to jde těžko,” mrzí Balína.

Přitom kádr by Dračice měly podle obou kormidelníků slušný. „Je tam řada hráček, které hrály extraligu, některé byly i v reprezentaci. Myslím si, že bychom měli na to porážet v té 2. lize nejen slabé Lovosice, ale třeba i pražskou Kobru,” myslí si Jurča.

V kádru bílinských hokejistek má dvě dcery, starší Michaelu a mladší Veroniku. Obě už mají řadu zkušeností, obě jsou odchovankyně HC Draci Bílina. „My jsme vznikly právě kvůli tomu, že je dost bílinských odchovankyň, které se chtěly dát dohromady. Přišla s tím Julča Nováková, která patří mezi ně. Já jsem takový blázen, jdu do toho po hlavě, takž jsem se nadchla. Našly jsme velkou podporu u vedení HC Draci, za to mu moc děkujeme. Máme ledy, zázemí, berou nás už jako součást klubu. Jen s tím tréninkem je to horší,” říká Michaela Jurčová, která podobně jako řada dalších hráček Bíliny nabrala zkušenosti s ženským hokejem v extraligovém Litvínově.

Zdroj: Deník/František Bílek

Hokejistka, která je už dvojnásobnou maminkou, doufá, že palčivý problém jménem očkování bude brzy vyřešený. „Podle mě je to klacek pod nohy všem sportovcům. Myslím si, že by měla být nějaká pravidla, aby i neočkovaní mohli sportovat. Když trénujeme v šesti, tak nám rychle docházejí síly. A hlavně se toho moc nenaučíme, i když alespoň jsme na ledě, novicky získávají základy. Já věřím, že se nám podaří získat pro hokej nové holky, že k nám přijdou z jiných klubů, nebo klidně můžou hokej zkusit i ty, které s ním ještě nemají zkušenosti,” vyzývá několikanásobná extraligová medailistka a reprezentantka případné zájemkyně.

Dračice berou každou zájemkyni

Stát se hokejistkou? V Bílině žádný problém, i když by zájem o nejrychlejší hru na světě projevila dívka, která nikdy na bruslích nestála. „To nevadí, snažily bychom se ji naučit bruslit a hrát hokej. Důležitá je vůle," tvrdí Michaela Jurčová. Nerozhodují zkušenosti ani věk. „Klidně s námi může trénovat i desetiletá holka nebo padesátiletá žena. My oddíl zakládáme proto, aby měly holky kde hrát. Od malička můžou hrát s kluky, to je pro jejich růst důležité, později se pak můžou přidat do ženského družstva. A také věříme, že se nám za pár let začnou do týmu vracet další odchovankyně," přidává Jurčová. Tréninky probíhají o víkendech. Ideální je informovat se přímo u Jurčové (725943022).

Ženskému hokeji by podle ní mohla pomoct i účast České republiky na únorových olympijských hrách. „Chlapi nás vážně neberou, pořád se na nás dívají přes prsty. Tak snad se to teď zlepší, když se holky dostaly na olympiádu. Je to skvělá věc, s týmem jsme byly fandit na kvalifikaci v Chomutově. Snad se i my dočkáme respektu a také podpory sponzorů, zájmu médií,” přeje si.

O tom, že to bílinské Dračice myslí s hokejem vážně, svědčí i to, že na 8. leden připravují domácí turnaj. „Budou tam dva amatérské chlapské týmy - Záchranáři a Kačeři, měly by dorazit holky z Lovosic, pochopitelně budeme hrát i my. Bohužel odpadly Děčíňanky, které likvidují vládní nařízení; také tam je řada holek, které do očkování nejdou. Věříme, že turnaj se povede a že zase o něco zvedne zájem o ženský hokej, o náš klub. A v neposlední řadě chceme pomoct tou akcí zvířátkům; na zimáku bude stánek útulku Anidef, ” uzavírá Michaela Jurčová.