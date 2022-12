Minutu před prvním zápasem bude uctěna památka minutou ticha Ivana Dršky staršího a Miroslava „Ešuse Kynedryla". Vyhlášení výsledků cca ve 13.30 hodin. Hrací čas bude 2 x 10. minut. Startují: F. C. Louka Košťany ČOS, TJ Sokol Košťany, Bomby k tyči Košťany, Torpédo Křižanov a Casanova Duchcov.

Nejvíce utkání v historii Vánočního turnaje odpískal Emil Škopár z Teplic – 61; nejvíce minut - 730 - odchytal Roman Mach (F. C. Louka Košťany ČOS), který také udržel nejvíce čistých kont – 6. Nejlepším střelcem historie je se 112 brankami Ivan Drška mladší (F. C. Louka Košťany ČOS, Inskomuti Košťany, Bomby k tyči Košťany( a nejlepším nahrávačem historie s 81 asistencemi je Vojtěch Kopta (F. C. Louka Košťany ČOS).

Ladislav Navrátil