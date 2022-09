KVÍZ: Jak dobře znáte historii hokejového Litvínova?

Na severu Čech se přitom do dalšího ročníku nejvyšší soutěže vstupovalo s obrovským očekáváním, trenér Vladimír Růžička přivedl do kádru Vervy řadu nových posil, jména jako Ralfs Freibergs, Šimon Stránský nebo Jindřich Abdul měla litvínovskou posádku nasměrovat jasným směrem vzhůru.

Legendy válí v dresu Chomutova

Nicméně vachrlatý úvod litvínovských zatím příliš fanoušků nepřesvědčil. Je pravdou, že Verva chytila na začátek sezony těžký los v podobě Vítkovic, Sparty a rozjetého Motoru, ovšem nastartovat Růžičkův sbor se nepovedlo ani v dalším domácím duelu proti Liberci. Byť z toho byl alespoň první bod do extraligové tabulky.

Veškeré debaty o tom, zda je trenér Růžička i nadále perspektivním mužem pro litvínovskou kabinu, však okamžitě smetl ze stolu generální manažer klubu Pavel Hynek. „Tohle pro nás vůbec není téma na pořadu dne. I kdyby těch porážek bylo pět, nebo i víc, my našemu trenérovi věříme,“ pronesl do médií.

Trenér Vladimír Růžička na lavičce extraligového Litvínova.Zdroj: ČTK

Něco se ale na severu Čech musí urychleně změnit. A pokud se tak nestane, možná by se v současné kritické situaci nabízelo opětovné povolání klubových ikon Viktora Hübla s Františkem Lukešem, kteří se s extraligovým hokejem rozloučili teprve v srpnu.

A rozhodně se tedy nedá říct, že by svá umění na ledě už definitivně odložili do šuplíku. Od nové sezony válí litvínovské legendy ve druhé lize, kde oblékají dres Chomutova, horkého adepta na postup do Chance ligy.

Po dvou odehraných zápasech mají oba na kontě pět kanadských bodů a potvrzují, že extraligové tempo by jim stále žádné problémy nedělalo. Ovšem zásadní otázka zní: dokázal by někdo na ústředí v Litvínově zvednout telefon a zavolat o tuto vskutku nevšední pomoc?

Comeback? Spíše utopická myšlenka

Dokázal, to asi určitě, jenže problém je ten, že by (zatím) nejspíše šlo o naprosto zbytečný telefonát.

Viktor Hübl, Pavel Francouz a František Lukeš v mistrovské sezoně 2014/2015Zdroj: Deník/František Bílek

O tom, že oba majitelé památného titulu z roku 2015 v Litvínově schází, není třeba vůbec diskutovat. Stejně tak o tom, že po jejich odchodu chybí v kabině přirozený lídr. V této chvíli si však velezkušený stratég Růžička bude nejspíše muset poradit sám. Legendám je v „pralese“ dobře.

„Reálně si jejich návrat dokážu představit jen ve chvíli, kdy by Vervu trápila rozsáhlejší marodka nebo by zabředl do hluboké krize, protože úplně koncepční řešení by to ke vší úctě nebylo,“ myslí si hokejový komentátor České televize a litvínovský rodák Ondřej Zamazal.

Právě on patří do skupiny těch, kteří s nadsázkou komentovali případný comeback litvínovských osobností. „Už když kluci ohlásili konec kariéry, tak jsem vtipkoval, že v listopadu jim z Litvínova budou volat, že je potřebují zpátky,“ prozradil.

Jen těžko mohl předpokládat, že se z původně komického scénáře může brzy stát krutá realita. Samozřejmě s jistou dávkou nadsázky a při shodě několika, možná ještě více okolností. Ale i přesto, návrat letitých ikon litvínovského hokeje už najednou nezní tak nerealisticky.

A kdo ví, kam až problémy Severočechů nakonec dokráčí. Třeba se skutečně brzy dočkáme unikátního sundávání dresů ze stropu Hlinkova chrámu.