Kdo si nenechal ujít další zápas II. hokejové ligy, tak nelitoval. K vidění bylo šestnáct branek.

Vlci Jablonec – Bílina 10:6



Radost na jabloneckém ledě vypukla veliká, i když play off se Vlkům už definitivně rozplynulo. Ale konečně z vlčí smečky spadla „deka“ posledních několika proher a k radosti trenéra Karla Hornického hráli tak, jak měli hrát celou sezónu. Co předváděli v tréninku, to se dařilo naostro v zápase s poslední Bílinou.

MUSELI RYCHLE PŘIDAT

„Dvě třetiny byly jednoznačné, my jsme byli hokejovější, soupeř bojovnější. Dali jsme v první třetině první gól a mysleli jsme si, že to půjde samo. Ale samo to nikdy nejde. Soupeř vyrovnal a my jsme museli rychle přidat,“ popsal napínavé okamžiky utkání trenér Vlků.

Ve druhé části zápasu byli ale domácí jasně lepší. A i když si Bílina vytvořila několik šancí, tak se jim podařilo všechny spolehlivě pokrýt.

DOBŘE, ŽE BYL KONEC

„Ve třetí třetině jsme přidali další branky. Naše převaha byla vidět. Ale koncentrace už nebyla taková, každý chtěl dát branku a zbytečně jsme situace přehrávali. Ale dnes jsme vyhráli opravdu zaslouženě,“ chválil výkon jabloneckých hokejistů jejich kouč.

JEŠTĚ DVAKRÁT A KONEC

Fanoušci si přišli tentokrát na své.Vlci předvedli ukázkové branky,útočili z první střely. „Povedlo se nám konečně to, co jsme chtěli hrát celou sezónu. Škoda, že Trutnov vyhrál. Tím skončily naše naděje na play off. Kdyby prohrál, ještě by byla šance. My už jen dohrajeme dva zápasy a máme po sezóně. Teď už v dalším utkání budeme hrát bez nervů.“

TOP BYLI NEVYHOŠTĚNÝ, PAVLŮ A NEZBEDA

Na jabloneckém ledě byla k vidění nevídaná gólová přestřelka, které vévodil s osmi kanadskými body Nevyhoštěný a bodově mu sekundovali šestibodový Nezbeda a s pěti body Pavlů, který zaznamenal hattrick. Vlci byli od začátku lepším mužstvem a nebýt výpadku v poslední třetině, kdy nechali soupeře opticky upravit výsledek, bylo by jejich vítězství podstatně výraznější.

NAPOSLEDY HRAJÍ DOMA

Další zápas hrají ve Dvoře Králové. Chtějí naplno bodovat. Draci se se svými fanoušky rozloučí v sobotu při domácím duelu s Trutnovem. Začíná v 17.30.

Jablonec – Bílina 10:6 (3:1, 5:2, 2:3). Branky a nahrávky: 3. Nevyhoštěný (Bouřil), 11. Pavlů (Nevyhoštěný, Nezbeda), 19. Nezbeda (Pavlů, Nevyhoštěný), 25. Pavlů (Kačírek, Nezbeda), 28. Král (Homolka, Frk), 30. Pulec (Nevyhoštěný, Jursa), 34. Pavlů (Nevyhoštěný), 38. Kačírek (Nezbeda, Nevyhoštěný), 41. Nezbeda (Nevyhoštěný, Pavlů), 57. Nevyhoštěný (Pulec, Nezbeda) – 5. Pavlíček (Procházka), 23. Dubrovin (Kolíček, Mašek), 35. Procházka (Kučera), 46. Kučera (Mašek), 49. Procházka (Pokorný, Kobes), 54. Šmejc (Mašek).