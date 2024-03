Starý zimní stadion byl dostavěný v roce 1976, několikrát na něm hrála před šesti a půl tisíci diváky zaplněnými strmými ochozy československá reprezentace. Patřil státu, po listopadové revoluci v roce 1989 přešel do rukou sportovců. Alespoň to tak zmiňoval bývalý primátor Teplic Jaroslav Kubera, který odmítal spoluvinu na jeho zpustošení vrcholící pádem střechy, požárem a následnou demolicí.

Nový zimák teplická radnice slibovala už v době, kdy ještě stál ten starý. Poslední slib učinila ústy primátora v lednu 2014. „Bude stát za rok a půl," slíbil oblíbený politik veřejně. K prvnímu poklepání na základní stavební kámen ale došlo až v říjnu 2017. Do stavby ledové arény se pustila firma Syner, která do výběrového řízení městu předložila nejnižší cenovou nabídku.

Na konci roku 2018 už se s výstavbou nového zimního království finišovalo, v únoru byla ledová plocha dějištěm prvních tréninků nově vzniklého hokejového klubu HC Teplice Huskies. A 6. března se v exhibičním duelu představili bývalí hokejisté Teplic proti bývalým litvínovským hráčům.

Od té doby se stal zimák, který sousedí se sportovní halou, na níž je technologicky i fakticky napojený, domovem hokejového i krasobruslařského klubu. Využívá ho široká veřejnost, základní i mateřské školy, hostil dokonce reprezentační zápasy mládežnických celků obou pohlaví. Jeho kapacita je 450 míst k sezení a 300 míst k stání.

Co řekl ještě před zahájením výstavby zimního stadionu bývalý teplický hokejista Josef Brda?

„Bylo by na místě, aby primátor a ti, kteří výstavbu nového zimáku připravují, o něm mluvili s hokejisty, aby zjišťovali jejich požadavky a potřeby. Vážně se obávám, že to s novým zimním stadionem dopadne jako s nepříliš dobře řešenou sportovní halou, jejíž výstavba byla také v režii města. Jsem pro transparentnost projektu nového zimáku. Není zapotřebí hlediště pro velký počet diváků, jako spíš dostatečný počet šaten, dobré by bylo zkusit na stadionu nabídnout prostory nějaké firmě s hokejovým zbožím, ta široko daleko není. Hlavně se musí udělat nějaká studie, vše propočítat a provést veřejné výběrové řízení na firmu, která stavbu provede."