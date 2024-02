Až vás osloví tento samozvaný pan Vaněk, volejte policii. Jde o pěkného filutu

Policisté pátrají po muži, na kterého je vydán zatykač. A to pro podvody, které dělá na lidech hlavně ve vlaku na trase Děčín - Karlovy Vary. I přes vynaložené úsilí policie se ho nepodařilo dopadnout. Škodit může i na Teplicku. Na základě zjištěných poznatků od svědků policie sestavila jeho současnou přibližnou podobu. To, co dělá, nezná mezí. Ale vychází mu to.

Muž v pátrání. | Foto: Policie ČR