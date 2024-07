Petr Málek dnes 09:29

Policie hledá svědky z Komárky, kteří by mohli pomoci objasnit pokus o vloupání do bankomatu. Někdo tam nastražil výbušný systém. Ale do bankomatu se "silou" nedostal. Pouze ho poškodil. Peníze v něm zůstaly.