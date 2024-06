Žena z Teplic svěřila svému známému před dovolenu klíče od svého bytu s jediným úkolem - měl venčit a krmit jejího psa. Výběr pečovatele ale nebyl moc úspěšný, o čemž se žena přesvědčila po návratu z dovolené.

"Zjistila totiž, že ze šuplíku jí zmizely zlaté prsteny a řetízek v celkové hodnotě přes 60 tisíc korun. Ihned jí napadlo, kdo by za krádeží mohl stát. Muže kontaktovala a ten po počátečním zapírání sdělil, že opravdu zlaté šperky odcizil a dal je do zastavárny," popsala nedávný případ teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Žena skutečně v zastavárně některé ze svých šperků našla, jiné ale chyběly. Celou věc proto oznámila na policii, kde bylo 32letému muži z Bíliny po zadokumentování celého skutku sděleno podezření z krádeže.

Rady před dovolenou, jak uchránit svůj majetek

Zbytečně neupozorňovat na diskuzních fórech, chatech či portálech sociálních síti, že odjíždíte pryč, ani nesdílet fotky a videa v době, kdy jste stále na dovolené. Lepší je to sdílet, když jste opět zpět a váš majetek je opět pod dozorem. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy o své nepřítomnosti.

Udržovat si dobré vztahy se sousedy nemusí být vždy na škodu. Mohou si všimnout podezřelých osob u vašeho příbytku. Můžete je požádat o vybírání vaší poštovní schránky a zároveň o kontrolu vašeho příbytku.

Dali jste někdy klíče od bytu či domu tzv. na „tajňáka“ pod rohožku, květináč nebo do botníku? Pro zloděje známa věc. Nikdy to nedělejte, nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá. Taktéž nezapomínejte uzamknout všechny vstupy a zavírejte okna. Tato opatření jsou nejdůležitější a nic vás nestojí.

Nenechávejte na zahradě volně ležet žebřík a různá nářadí, zloděj by to mohl využít, aby se k vám vloupal. Před odjezdem posekejte trávník, budí to dojem, že jste doma.

