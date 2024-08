Řidiče motocyklu se minulý týden pokusili zastavit policisté z Prosetic. Na silnici ve směru z Bíliny na Teplice nerespektoval světelná a zvuková znamení k zastavení, začal ujíždět do ulice Nákladní a dále k Červenému kostelu. Policie popsala, jak se to celé událo.

Zběsilá jízda skončila, když vjel na travnatý porost a havaroval. "Po pádu se však nechtěl tak lehce vzdát, začal utíkat. Policisté ho však dohonili. Následně začali zjišťovat, proč jim chtěl uniknout. Nejenže neměl za řídítky co dělat, neboť má udělen zákaz řízení všech motorových vozidel, ale navíc převážel drogy a velký obnos peněz," uvedla za policii Ilona Gazdošová.

Policisté u něj při kontrole po zadržení našli sáčky s pervitinem o celkové váze 35 gramů. Bylo zřejmé, že droga nebyla určena pro vlastní potřebu, nýbrž za účelem distribuce. Při drogovém testu bylo zjištěno, že řidič požil drogu pervitin i před jízdou. "Další překvapení policisté objevili v podobě finanční hotovosti ve výši 210 tisíc českých korun, 20 dolarů a 600 Euro," doplnila Gazdošová.

Policie motorkáře obvinila. Zároveň byl podán podnět na vzetí obviněného do vazby, což soud akceptoval. Dotyčný z policejní cely putoval rovnou za mříže věznice. Tam počká na soud. Už předtím ve výkonu trestu pobýval.

V poslední době nebyl jediný, kdo ujížděl policii

V Duchcově v ulici Maršála Koněva došlo k vážné dopravní nehodě motocyklu. "41letý řidič nepřizpůsobil rychlost svého motocyklu a v levotočivé zatáčce vjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení a dále do drátěného oplocení," uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, kdyby ten samý řidič nezpůsobil podobnou nehodu v březnu letošního roku, kdy ujížděl policistům a na Nové vsi v Teplicích taktéž naboural do sloupu.

Ujíždějícího motorkáře zastavila až dopravní značka. | Video: Policie Teplice

Další honička byla v Krupce, muž ujížděl v noci nakladačem

Neobvyklý zásah mají za sebou strážníci městské policie v Krupce. V nočních hodinách v ulicích města Krupky pronásledovali velký nakladač, jehož řidič evidentně bloudil, několikrát vjel i do protisměru. A poničil dopravní značku. Jak se ukázalo, řidič za volantem nakladače byl opilý. Neměl řidičák.