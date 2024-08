"Včerejšího dne přijali tepličtí kriminalisté další oznámení tohoto podvodu, kdy ženě několikrát z různých telefonních čísel volal podvodník vydávající se za pracovníka banky. Sdělil jí, že se někdo pokusil zneužít její doklad na pobočce její banky v Brně, a z toho důvodu jsou její peníze v ohrožení," sdělila mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Muž se v telefonu choval přesvědčivě. Ženě navrhl řešení, že se provedou kopie jejích účtů, kam ona převede své stávající peníze, které se jí poté vrátí. "Dále sdělil, že peníze musí být převedeny z bezpečnostních důvodů ještě přes jiný účet zabezpečený ČNB. Žena legendě uvěřila a zaslala v 8 platbách celkem 323 tisíc korun," dodala mluvčí.

Na vybílení cizího účtu zlodějům stačí jedna „esemeska“ do mobilu

Pozor na falešné úvodní stránky banky. Další způsob podvodu na lidi, který končí „vymydlením“ účtu v bance, už řešili tepličtí policisté. Na scéně se objevili noví falešní bankéři. Naletěl jim 28letý muž z Teplic. „Na obvodní oddělení přišel oznámit, že mu někdo z bankovního účtu odcizil 54 tisíc korun,“ sdělila Ilona Gazdošová z teplické policie. Jak se ovšem ukázalo, na prázdném účtu má svůj určitý podíl právě on, když naletěl podvodníků přes mobilní telefon.

Co se stalo? „Nejprve mu přišla na mobilní telefon textová zpráva, která se tvářila, jako by mu ji poslala jeho banka. V sms bylo napsáno, že má obratem ověřit přihlášení do internetového bankovnictví, protože mu jinak hrozí zamezení přístupu k účtu,“ popsala policistka. Na obvodním oddělení oklamaný muž uváděl, že ke zprávě byl přidaný webový odkaz na údajné stránky jeho banky. Po rozkliknutí prý vypadala stránka věrohodně, protože se podobala skutečné stránce banky. „Muž tam zadal přihlašovací údaje do internetového bankovnictví včetně hesla. Poté se mu ale zobrazil odkaz, že se přihlášení nepodařilo,“ líčila k praktikám falešných bankéřů Gazdošová. Tepličan v tu chvíli nic neřešil. Po nějaké době mu přišla zpráva ze skutečné banky, že se do jeho účtu připojilo jiné zařízení a došlo k odčerpání peněz. Teprve v tu chvíli pak dotyčný přišel na to, že prvotní smska byla vlastně podvodná.

Nic podobného neřešit po telefonu, vždy v bance

Policie i banky se shodují, že podobné transakce se po telefonu takto nedělají. "Pokud ve svém telefonu uslyšíte stejnou nebo podobnou báchorku, nikam své finance neposílejte. Ukončete s podvodníkem konverzaci a vše si ověřte ve své bance," nabádá policie.

Banky se s podobnými podvody setkávají poměrně často. „Pořád nás podvodníci učí, jak se chovat k novým fraudům a jak je odhalovat. Například dříve stáhli peníze z konta do pár vteřin nebo maximálně minut, nyní třeba čekají i několik dní, než zaútočí a ještě zákeřněji. Nárůst podvodů je aktuálně čtyřnásobný a podvodníci jsou čím dál lepší. Jejich e-maily, sms a telefonáty vypadají legitimně a vyznívají velmi profesionálně. Podvodníci jsou navíc i excelentní v komunikaci a přesvědčování, mají perfektní znalosti a stále se vzdělávají. Je čím dál těžší proti nim „hrát“, ale jdeme do těch soubojů každý den,“ říká v rozhovoru pro Deník na toto téma Pavel Šasek, šéf oddělení karetních služeb a prevence podvodů Komerční banky.

Telefonáty od falešných bankéřů se množí, umožňuje to dnešní doba. Lidé mohou přijít o statisíce. Paní Irena zrovna vyzvedávala děti ve školce, když jí zazvonil telefon. Na druhé straně se ozvala „bankéřka“ s naléhavou zprávou, že na jejím účtu probíhají podezřelé transakce v zahraničí. Domnělá bankéřka vyděšené ženě navrhla řešení, jak to zastavit: nadiktujte mi všechna přístupová data k internetovému bankovnictví. Paní Irena pak měla ještě po telefonu prozradit heslo a potvrdit odchozí platbu.

Samozřejmě to byl podvod a nešťastná žena se tak připravila o nemalou finanční částku. Stala se obětí takzvaného vishingu, což je podvodné navolávání. "Je jednou z nejúčinnějších technik, které online podvodníci využívají při získávání citlivých informací od obětí, nebo touto technikou vmanipulují oběti do určitých situací. Cílem pachatelů je zejména finanční prospěch,“ přiblížil techniku podvodu Ondřej Kapr z Policejního prezídia.

