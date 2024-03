Invalida po něm skončil v teplickém špitálu s několika bodnými ranami. Oba dva aktéři hádky byli opilí a oba si konflikt pamatují jinak. Podle muže ho pobodala Ukrajinka Y. H., podle ní se ale muž pobodal sám. Hádka se obešla bez svědků v mužově garsonce a spor, kde stojí tvrzení proti tvrzení, musí rozlousknout senát, který vede soudkyně Lucie Yakut.

Podle dnešní výpovědi poškozeného, který chce po expřítelkyni 1,5 milionu na bolestném, se dvojice seznámila na jeho dovolené na Ukrajině asi před 6 lety, kdy spolu měli milostný poměr. Po ruské invazi se přistěhovala do Česka a bydlela u něj. Ačkoli už spolu nic neměli, muž k ní stále něco cítil a podle několika svědectví na ni žárlil. Z toho vychází i obžaloba, když se vrací k osudnému dni. „Po jejím návratu domů ji podezíral, že byla s jiným mužem. Na což reagovala tak, že si začala balit věci s tím, že od něj odejde, a vzala nůž,“ popisuje dokument, který má Deník k dispozici.

Žena podle obžaloby muže bodla do oblasti levé strany hrudníku. Za pokus o těžké ublížení na zdraví obžalované hrozí až 10 let za mřížemi. „Navrhuji jí nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 4,5 roku,“ upřesnil státní zástupce Jiří Pospíchal. Pokud soud uzná vinu obžalované, odečte se jí 8 měsíců, které už po incidentu strávila ve vazbě. Z ní byla podle informací Deníku propuštěna i díky podpoře Centra humanitární pomoci, když u soudu mělo začít hlavní líčení. Centrum se postaralo o to, aby měla po propuštění z vazby kde bydlet a pracovat. Nyní je stíhaná na svobodě.

Poškozený dnes soudu zopakoval, co už dříve řekl policii. „Vzala dva nože a začala mě bodat,“ líčil s tím, že ještě předtím mu žena chtěla zlomit protézu a shodit ho z balkonu. Vysoké bolestné požaduje proto, že je prý do smrti odkázaný na vozík. Muž ale připustil, že vozík používal už dříve kvůli jedné noze amputované a druhé bez prstů. Předtím ale prý zvládl chodit i o berlích a kousek snad i bez nich. Prý v důsledku údajného pobodání ale utrpěl mrtvičku a v pravé ruce, do níž se řízl v údajné obraně, si není jistý. A nejspíš tak ani nezvládne držet berli.

Podle znalkyně z oboru soudního lékařství Andrey Vlčkové, která dnes svědčila, nelze při útoku na hrudník vyloučit narušení plic, srdce i cév. „Závisí to na síle, kterou útočník použije,“ dodala znalkyně s tím, že je zde riziko vnitřního krvácení a dalších život ohrožujících komplikací a až smrtelného následku. „Rána ale přímo do hrudníku nepronikla, poranění bylo středně těžké,“ shrnula Vlčková a zdůraznila, že to, která osoba držela nůž, nelze určit. Léčení muže by si podle znalkyně vyžádalo jen 2 týdny, ale během hospitalizace se mu rozvinul mozkový infarkt. Kvůli stavu jeho tepen prý však bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.

Obžalovaná dnes v reakci na výpověď poškozeného řekla, že celý den před incidentem strávila v Teplicích s kamarádkou a ne s žádným mužem, jak se domníval. „Nechtěla jsem ho shodit z balkonu, nechtěla jsem mu zlomit protézu,“ uvedla žena s tím, že jí prý ještě předtím, než do jeho garsonky dojela, telefonicky vyhrožoval, že když se nevrátí domů, skočí z balkonu. Ani rány nožem mu prý nezpůsobila, jen jednu lehčí, když mu chtěla z ruky vytrhnout nůž, kterým se podle ní sám ohrožoval. Jejich osobní konflikt prý měl delší trvání. „Neustále vyhrožoval, že se podřízne, pokud s ním nezůstanu,“ popsala Y. H.

Její výpověď muž rozporoval. „Nezpůsobil jsem si to sám, nejsem magor,“ řekl. Obžalovanou podpořila také její kamarádka, s níž ten den byla. „Neustále jí volal, ten den také. Řekl jí do telefonu, že šupne z balkonu,“ popsala žena. Senát pak hlavní líčení odročil na 17. května, kdy chce vyslechnout matku a bratra obžalovaného a ještě soudního znalce z oblasti psychologie Štefana Balkó. Potom by mohl soud už vynést ve věci rozsudek.