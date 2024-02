Kromě 13 čerstvých vražd loni vyšetřovatelé objasnili i zabití, které by bylo letos promlčeno. Nakonec ale případ odložili.

O objasnění vraždy novorozence na Teplicku hovoří Martin Charvát z krajské kriminálky | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Kriminalisté objasnili 20 let starou vraždu novorozence v Krupce. Jeho tělo našel 2. března 2004 bezdomovec v popelnici v Havlíčkově ulici. Letos by byl trestný čin už promlčený.

Vražedkyní byla matka novorozence. Loni ji kriminalisté našli podle DNA otce, což by v roce 2004 nešlo. Nalezení vražedkyně umožnil zásadní vývoj kriminalistiky. Muži, který nepochází z Ústeckého kraje, byl odebrán kontrolní vzorek DNA v souvislosti s jinou trestnou činností.

Letos v lednu kriminalisté nakonec věc odložili. Žena totiž byla v době porodu velmi mladá, ne úplně v dobré situaci a podle několika znalců prožívala akutní stres, kdy nebyla schopná racionálně uvažovat. „Dostatečným trestem pro ni bylo, že s tím těch dvacet let musela žít,“ myslí si Martin Charvát, krajský náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování. Žena už má dnes svou vlastní rodinu a žije normálním životem. Kriminalisté objasnění vraždy oznámili na dnešní bilanční tiskové konferenci v sídle kriminálky v Ústí nad Labem.

Kriminalisté dále uvedli, že v roce 2023 zahájili vyšetřování v 16 podezřeních na vraždu. Nakonec ale do výkazů zapsali jen 13 vražd. Dva případy byly odloženy, když se nepotvrdilo podezření na tento trestný čin. A jeden případ byl překvalifikován na těžké ublížení na zdraví. Všechny vraždy byly loni objasněny. Krajská kriminálka na to ani nemusela zakládat speciální tým. Pouze v jednom případě nebyl mezi obětí a pachatelem prakticky žádný vztah. A to když šel pachatel krást do bytu na Střekově, a přitom došlo k napadení seniorky.

Preferovanou zbraní vražedníků z regionu je nůž. Na Mostecku bylo vražd nejvíc, tedy pět.