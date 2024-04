Z přečinů zatajení věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku bylo sděleno podezření 48letému muži z Duchcova.

Dotyčný si šel nakoupit do místní večerky v Duchcově, kdy si všiml, že na výdejním pultě u pokladny leží cizí peněženka. "Nezachoval se však jako poctivý nálezce, který by peněženku odevzdal na policii. Peněženku i s obsahem si odnesl domů. Po otevření zjistil, že se uvnitř nachází bankovky v hodnotě 10 tisíc korun a dále i občanský a řidičský průkaz majitele, podle kterých by šla peněženka vrátit," uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Žádná poctivost ale nenastala, nálezce si celý obsah ponechal včetně platebních karet. Nepočítal však, že je obchod vybaven kamerovým systémem. "Poté, co poškozený věc oznámil na policii, rozeběhlo se šetření, které díky dobré osobní a místní znalosti policistů vedlo k dopadení podezřelého muže. Ten se bude ze svého chování zpovídat před soudem," dodala mluvčí.