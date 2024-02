Podvod při koupi sad nářadí přišel oznámit na policii muž z Teplicka. Na sociální síti mu vyskočila reklama na obchod „Alibaba“, na jeho stránkách ho pak zaujaly sady různého nářadí.

Byly to ale fejkové stránky, které se známému obchodu podobaly. A protože dotyčný tento internetový obchod zná, nepojal podezření, že by se jednalo o nějaký podvod, jelikož stránky obchodu vypadaly téměř totožně, jako ty skutečné. V čem se ale policie nákup lišil, bylo to, že zboží nešlo vložit do košíku, ale po jeho rozkliknutí, se ukázal vzkaz, že v případě zájmu o zboží má napsat své kontaktní údaje přes whatsapp na konkrétní telefonní číslo.

Následně ale podle policie udělal chybu. "Muž tak učinil a zboží objednal. V tu chvíli mu začaly chodit zprávy, kdy měl posílat různé částky na různé bankovní účty. Navíc chtěl obchod i platby za CLO a další nesmyslné poplatky. Muž takto naposílal postupně 374 tisíc korun, ale zboží mu žádné nedorazilo a komunikace s obchodem ustala," uvedla teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Až poté muž zjistil, že se nejedná o opravdový obchod, ale o falešný."Opět nabádáme občany, aby byli při internetových nákupech obezřetní. Při jakékoliv pochybnosti a nestandartním postupu při nákupu raději zvolte jiný způsob. Předejte tak ztrátě svých financí," nabádá policie.

