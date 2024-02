Konflikt dvou kamarádů v hospodě nabral nečekaný spád, když slovní přestřelka vygradovala fyzickým útokem. Incident, který se odehrál v bílinské restauraci, skončil zraněním a policejním zásahem.

Pivní sklenice, ilustrační foto. | Foto: Artur Zach

Dva muži ve věku 54 a 48 let zašli na pivo do jedné z bílinských restaurací. Začali se hádat, když to pod vlivem alkoholu jeden z nich nevydržel a udeřil druhého pivní sklenicí do hlavy. "Úder byl takové razance, že mladší z mužů měl tržnou ránu ve tvaru půlkruhu, která si vyžádala lékařské ošetření na chirurgii," uvedla mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Policie útočníka stíhá pro podezření z výtržnictví a ublížení na zdraví.

Tohle vám možná uniklo:

Zdroj: Deník/František Bílek

Více zde: V Novosedlicích opět počítejte kvůli rekonstrukci inženýrských sítí se zdržením