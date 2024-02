Tepličtí policisté se prostřednictvím médií obrací na širokou veřejnost v souvislosti s pátráním po ženě, která odešla z nemocnice.

Marie Kaločaiová | Foto: Policie ČR

Dotyčná odešla dne 19. února v ranních hodinách z nemocnice. Má jít o Marii Kaločaiovou. Do současné doby se nevrátila zpět do nemocnice, ani nedorazila do svého bydliště. Kriminalisté se domnívají, že je ohroženo její zdraví nebo život, který se měla pokusit ukončit.

Pohřešovaná je zdánlivého věku 25 až 30 let, vysoká je 155 cm a má štíhlou postavu. V době odchodu měla na sobě černý zimní kabát až ke kolenům, černé rifle a vysoké černé kozačky.

Poznatky k pohybu nebo výskytu uvedené osoby přijme policie na lince 158 případně na nejbližším oddělení Policie České republiky. Bližší informace k popisu včetně fotografie naleznete ZDE (pokud je odkaz nefunkční, osoba byla vypátrána).