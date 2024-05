Muž z Teplicka se vyhýbá nástupu do vězení. Neviděli jste ho?

Policisté žádají o pomoc s vypátráním Miroslava Palovčíka z Teplicka, který se vyhýbá vězení. Na 46letého muže vydal Okresní soud Teplice příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, důvodem byl zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Výzvu k nástupu do výkonu trestu si odsouzený převzal, ale do věznice nenastoupil.

Policie pátrá po muži, který nenastoupil do vězení. | Foto: Policie ČR