Muž z Teplicka, který se ukájel sadomasochistickými praktikami s nevlastní dcerou, eskorta dnes, v pondělí 12. února, opět přivedla ke krajskému soudu v Ústí. Matka dívky, kterou měl muž zneužívat od jejích 5 do 10 let, dnes popsala, že o ničem neměla tušení do té doby, než si pro jejího partnera přišla kriminálka.

Obžalovanému navrhují za znásilnění 11 let vězení a léčbu. Přiznal se už k focení a natáčení dívky v krajkovém prádle za dne. I že jí v noci snímal s pomůckami k extrémnímu sexu včetně svorek na genitáliích či lepící pásky a vosku na bradavkách. Muž odmítá jen to, že by dívce podával své léky na deprese, a vystavil ji tak i riziku smrti, jak tvrdí obžaloba.

Matka dívky vypovídala v nepřítomnosti obžalovaného. „Dnes k němu cítím hlavně vztek,“ řekla žena, která o několik let trvajícím zneužívání její dcery nic netušila. Že je něco špatně, se dozvěděla, až když policisté jejího přítele zatkli. Přišli si pro něj na základě oznámení americké FBI, která sledovala mezinárodní aktivity sadomasochistických pedofilů na Darknetu. „Později jsem se dozvěděla detaily o těch svorkách a že jí dával nějaké prášky na uspávání,“ řekla žena senátu.

Popsala, že s obžalovaným se potkala na internetové seznamce a po nějakém oťukávání s ním až do jeho zatčení žila i s její dcerou. „Považovala jsem nás za rodinu," uvedla žena. Přiznala ale, že spolu prakticky sexuálně nežili. Že s ní nebyl muž schopný erekce, v ní ale nevzbudilo žádné domněnky, které by vedly k jeho vztahu k její dceři. „Když ho vzali do vazby, plakaly jsme obě, chtěly jsme, ať se vrátí. Má ho pořád ráda,“ řekla svědkyně.

Muž dívku během noci, když spala, podroboval sadomasochistickým praktikám. Že se tak dělo, o tom není sporu díky zajištěným stovkám fotek a videí, které šířil v darknetové komunitě. Spor je v tom, jestli dívka spala přirozeným spánkem, nebo ji muž uspával lékem Tritico s účinnou látkou trazodon, který si nechal předepsat na deprese. Muž odmítá, že by jí ho dával. Leda prý, že u něj lék našla a vzala si ho sama.

Z odebraného pramane vlasů lze určit nejen chemickou látku v krvi, ale i přibližné časové období, kdy ji měla dívka v krvi mít. Vlasy totiž u člověka běžně rostou rychlostí 1 centimetr za měsíc. A v několika segmentech vlasů zkoumání trazodon skutečně našlo. „Do organismu se mohl dostat jen požitím,“ tvrdí znalkyně z oboru toxikologie Andrea Novotná Rychtecká s tím, že ale ze vzorku nejde odečíst, kolikrát a v jakém množství dívka lék užila.

Na rizika spojená s podáváním léku, který se předepisuje dospělým kvůli depresím spojeným s nespavostí nebo sexuálními dysfunkcemi, dnes upozornila znalkyně v oboru lékařství. „Dítě tohoto věku lék bez vědomí lékaře rozhodně nemůže požívat,“ uvedla Andrea Vlčková s tím, že pokud se zahraniční odborné časopisy zabývají účinky léku na děti, tak jen během hospitalizace za dohledu specialisty. Například v souvislosti s diagnózami ADHD, agresivity či autismu.

Podávání léku u dítěte je spojeno se závažnými riziky, v krajním případě i se smrtí. Ohrožení životních funkcí by mohlo podle znalkyně přijít i velmi náhle, bez varovných příznaků i ve spánku. Po slyšení znalců a svědků dnes soudkyně odročila proces na zítřejší den, kdy už by mohl padnout rozsudek. Státní zástupkyně muži navrhuje 11 let vězení. Znalci z oblasti sexuologie již dříve uvedli, že muž trpí pedofilním sadomasochismem, a navrhují mu i sexuologické ústavní léčení.