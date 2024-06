"Nejprve svým vozidlem zajel do obce Kostomlaty pod Milešovkou, kde vozidlo zaparkoval a uzamkl. Následně odešel do křoví, kde se převlékl do doneseného oblečení. V něm se vrátil zpět k vozidlu jinou cestou. S vozidlem pak odjel do prostoru Radovesické výsypky, kde polil vnitřek vozidla benzínem dovezeným v kanystru a to zapálil. Poté se opět převlékl do původního oblečení a vrátil se pěšky na původní místo zaparkování," popsala mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Pak oznámil telefonicky na Policii ČR krádež vozidla. Posléze oznámil pojišťovně pojistnou událost s plněním ve výši 140 tisíc korun.

Policistům se ale celý případ zdál na základě šetření podezřelý, což následně potvrdily i kamerové záznamy. "V rámci prověřování se totiž podařilo zajistit několik kamer, kde bylo částečně zaznamenáno mužovo jednání a vyvrátila se tak jeho původní výpověď. Místo peněz od pojišťovny mu tak bylo kriminalisty naděleno obvinění z pojistného podvodu," dodala mluvčí.