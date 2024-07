"Z bytového domu bylo evakuováno 29 osob. Budovu jsme odvětrali pomocí přetlakové ventilace," sdělili k tomu ráno hasiči. Událost řeší policie společně s vyšetřovatelem hasičů. Příčina je v šetření, informace budou přibývat. Původní ranní článek jsme proto rozšířili. Zjistili jsme k tomu další podrobnosti. Mluvili jsme s policií i místními. Přidali jsme do článku také podobné noční požáry z minulosti…

Co se stalo? Vlivem požáru došlo k zahoření a poškození prostoru garáže a zaparkovaných vozidel. "Dále došlo k zadýmení prostor přízemního bytu nad garáží a evakuaci obyvatel domu. Na místě byla poškozenými odhadnuta škoda na prostoru garáže, vozidlech a bytu v předběžné výši 1,1 milionu korun," sdělila k tomu mluvčí policie Ilona Gazdošová. Požár poškodil také potrubí s vodou.

Požárem a následnou likvidací požáru nedošlo ke zranění osob. Z rozhodnutí vyšetřovatele HZS nebylo z hlediska bezpečnosti možné provést ohledání místa činu, bude proto provedeno dodatečně.

close info Zdroj: HZS Ústeckého kraje zoom_in Požár na sídlišti V Závětří v Teplicích.

Noční požár přibližně hodinu po půlnoci probudil lidi na teplickém sídlišti. "Sirény a modré blikačky. Pak hodně hasičů. Bydlím kousek vedle a cítila jsem kouř. Chudáci ti lidi v domě," řekla Deníku ve středu ráno paní Marie z dané lokality.

Podobně se vyjádřil muž, který ve středu ráno nasedal do auta zaparkovaného kousek od místa požáru. "Bylo to slyšet na celé sídliště. Modré blikačky nelze v noci v okně přehlédnout. Zrovna jsem si říkal, jakou mají t lidi výhodu, když mohou mít auto v garáži. Zaparkovat totiž večer tady na sídlišti, to je velký problém. Teď jsem rád, že stojím venku," povídal redaktorovi muž ve středním věku.

Vyšetřovatelé nyní budou zjišťovat, proč v garážích začalo hořet.

Tma je nepřítel hasičů

Noční požáry jsou pro hasiče vždy komplikovanější než ty ve dne. Nepřítelem je tma, i když jsou na to hasiči trénovaní. Ne vždy je na první pohled zřejmé, do čeho hasiči jdou. Někdy je čeká nemilé překvapení, které se naskytne až při vlastním zásahu. Jako tomu bylo v Proseticích.

Říjen 2022 Měl to být běžný zásah. Ohlášen byl požár křoví. Výsledek ale byl jiný. Ohořelé tělo našli hasiči po uhašení požáru keřů v teplické Plynárenské ulici. Případ si převzala policie. Jak se ukázalo, šlo o místního bezdomovce. Uhořel, když si rozdělal oheň, aby si na něm uvařil.

Místo v Teplicích, kde byl při požáru nalezený mrtvý bezdomovec. | Video: Deník/Petr Málek

Někdy se naskytnou dokonce dva noční požáry najednou. Jako třeba v roce 2018, v obytném domě v Lipové ulici a v chatce na Třešňovce v Teplicích.