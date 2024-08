Jak se to celé seběhlo, to popsala policejní mluvčí teplické policie. "V polovině srpna byla oznámena loupež v Bílině. Neznámý pachatel přepadl ženu, která před sebou tlačila invalidní vozík se svým invalidním manželem. Svou kořist si lupič vyhlédl na vlakovém nádraží. Dvojici sledoval až do ulice Za Chlumem. Tam k ženě přistoupil a snažil se jí strhnout z ramene tašku. Napadená žena spadla dozadu a hlavou se udeřila o povrch silnice. Pachatel vyndal z tašky peněženku s téměř 8 tisíci a z místa utekl," vylíčila Ilona Gazdošová z teplické policie.

Žena si při pádu na zem způsobila bolestivé pohmoždění hlavy. Pachatele se podařilo v krátké době dopadnout. Pomohlo svědectví a také kamery v ulicích Bíliny.

Dobrá práce policie v terénu

"V rámci šetření krátce po činu přivolaní policisté kontrolovali v okolí několik osob. Následnou výpovědí poškozené a zhlédnutím kamerového záznamu vyšlo najevo, že pachatel se nacházel právě mezi těmito osobami," dodala mluvčí.

Policie muže zadržela, a obvinila ze zločinu loupeže. Zároveň byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, kterému však státní zástupce nevyhověl. 41letý muž tak zůstal na svobodě. Bude čekat, až mu přijde pozvánka k soudu. V případě odsouzení mu hrozí až 10letý pobyt ve věznici.

