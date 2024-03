Ke krádeži benzínu došlo na čerpací stanici v Proseticích.

Tankování benzinu. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

U stojanu zastavilo vozidlo, a ze zadní části vystoupil spolujezdec. Natankoval do nádrže benzín za 700 korun. Zavěsil pistoli zpět do stojanu. Vlezl do auta a to odjelo.

Příběh z minulých dnů řešila policie. K dopadení zloděje pomohly kamery na čerpací stanici. "Netrvalo dlouho, totožnost spolujezdce se podařilo zjistit. Byl to muž z okresu Louny, který už byl za krádeže v posledních třech letech odsouzen. Nyní mu na konto přibylo další sdělení podezření z krádeže," sdělila policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

