Sedmatřicetiletého muže z Teplicka poslal v úterý 13. února ústecký krajský soud do vězení na 12 let. Dostal tedy ještě o rok vyšší trest, než mu navrhovala žalobkyně. Přitížila mu délka doby páchání trestné činnosti, věk poškozené, zneužití důvěry i užité praktiky. Nařídili mu také ochrannou sexuologickou ústavní léčbu a náhradu třetiny požadované škody poškozené dívce ve výši 200 tisíc korun.

Nepravomocný verdikt padl za zneužívání partnerčiny dcery v domácnosti na Teplicku. Muž se od jejích 5 do 10 let ukájel jejím navlékáním do sexy krajkového prádla ve dne. V noci ji podroboval sadomasochistickým praktikám, kdy pořízené fotky a videa šířil na Darknetu. A to do té doby, než jeho počínání zarazila FBI. Spolehlivý spánek dívky si obžalovaný pojistil podáním sedativního léku na depresi, který ji mohl i zabít.

Perverzní otčím znásilňoval dívku, matka nic netušila. Mezi důkazy jsou i vlasy

Právě to byl prakticky jediný spor mezi obhajobou a obžalobou. Muž se totiž jinak skoro ke všemu přiznal, za tuto část obžaloby mu ale hrozil vyšší postih, než kdyby dívce lék nepodával. Podle senátu, který měl k dispozici videa, jež si sám muž pořídil, se jednalo o intenzivní sadistické praktiky. „Pokud by jen spala, zcela jistě by se vzbudila,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně Vladimíra Kodatová.

Muž se proti dnešnímu rozsudku na místě odvolal. Případem se tak bude znovu zabývat Vrchní soud v Praze. „Vždy jsem se snažil pro ni a její matku dělat to nejlepší. Poslední rok matka prakticky nebyla, celý rok jsem se o ni staral sám. Určitě jsem nechtěl, aby umřela. Udělal jsem pár fotek, neubližoval jsem jí, nemá žádné trvalé následky, snažil jsem se dělat nejlepšího tatínka,“ uvedl muž na závěr procesu.

Muž na Teplicku praktikoval BDSM se spící dcerkou družky, zasáhla FBI

Při rozhodování o výši trestu muži ulevila dosavadní bezúhonnost. „Takto by se tatínek k dceři chovat neměl,“ poznamenala ve zdůvodnění verdiktu soudkyně s tím, že poškozené dívce se sice kvůli nebezpečnému léku nic nestalo. Ale otázkou je, co by se s ní stalo dál, pokud by se na závažnou trestnou činnost muže nepřišlo. Podle znalkyň z oboru lékařství, které hovořily včera u soudu, dívce v krajním případě hrozila i smrt.