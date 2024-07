To že jde o vzácné škeble se potvrdilo. "Poté, co policisté přijeli na místo, zjistili, že muž má opravdu v tašce celkem 115 kusů škeblí rybničních o různých velikostech od 5 do 20 cm," zmínila mluvčí policie Ilona Gazdošová.

* Škeble rybničná. V České republice je tento druh chráněný, řadí se mezi druh silně ohrožený.

* Výlovem z přírodní vody byla způsobena újma veřejnému zájmu na ochraně přírody a krajiny.

Podezřelý uvedl, že se seznámil s neznámým mužem, který ho dovedl k rybníku, a společně vylovili větší množství škeblí, které chtěli prodat do vietnamské restaurace.

Policie celý úlovek zajistila a zajistila nápravu. "Zajištěné škeble putovaly do rukou člena rybářské stráže, který se postaral o jejich záchranu. Podezřelý skončil na výslechu u kriminalistů, který mu sdělil obvinění z přečinu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami," uvedla mluvčí policie.

Podařilo se dopadnout i druhého podezřelého, který se k lovu přiznal. Za tento přečin hrozí oběma trest odnětí svobody až na 3 roky.