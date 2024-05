Mezi řadou drobnějších deliktů s výrobou a distribucí pervitinu kriminalisté podrobně zadokumentovali několik výletů obžalovaných Tepličanů do Španělska a Německa v roce 2022. Obžalovaní si k nim vypůjčovali obytný vůz a jeli s rodinným doprovodem. Zdánlivá idyla ale měla jen maskovat, že v tajné schránce pod podlahou zavazadlové části karavanu zakryté kobercem vezli z Barcelony obytňákem přes Česko vždy několik kil marihuany v černých zavakuovaných sáčcích do Německa.

Jak se na rozsáhlou trestnou činnost přišlo, naznačila Deníku žalobkyně po skončení jednání. „Byl zadržen jeden z pachatelů,“ uvedla Barbora Jorová. Z průběhu líčení vyplynulo, že v přípravném řízení začal s vyšetřovateli spolupracovat Jiří D. Tomu v této kauze žalobkyně navrhuje 7 let vězení. Davidovi H. hrozí 9 let vězení, Tomášovi K. 4 roky a peněžitý trest. Nejvíc, 17 let vězení a 10leté vyhoštění, hrozí Albánci Albanu Q., na kterého museli vydávat Evropský zatýkací rozkaz. „Podařilo se ho najít poměrně rychle,“ popsala žalobkyně.

Pouhá část 12stránkové obžaloby, týkající se převozu konopí ze Španělska do Německa, který inicioval cizinec, podle žalobkyně rozhodně není marginální. O čemž ostatně svědčí i výše trestu pro Albánce, kterého se týká pouze tento skutek. „Dle názoru státního zástupce byla tato trestná činnost spáchána ve spojení s mezinárodní organizovanou skupinou,“ vysvětlila Jorová 17letý trest navrhovaný cizinci.

Severočeši, které viní z převozu marihuany mezi Španělskem a Německem, se v Česku mezi lety 2021 a 2023 paralelně věnovali výrobě pervitinu v garážích v Oseku, Velkém Chvojnu a Teplicích. Následně ho převážně po větším množství distribuovali na Teplicku, Mostecku, Chomutovsku i Litoměřicku. Jiří D. měl navíc dealovat i kokain a podle policie měl také u sebe neoprávněně pistoli. Neulehčuje mu, že ho kvůli drogám už dříve odsoudili ve Švédsku k nepodmíněnému trestu 4,5 roku.

Soud dnes rozhodoval o prodloužení vazby tří obžalovaných. „Jsem smířen s tím, že trestní řízení proti mně bude vedeno vazebně,“ uvedl Jiří D. Podobně mluvil i David H. Problém s vazbou měl ovšem Albano Q. „Chtěl bych být propuštěn z vazby, na území České republiky jsem nespáchal žádnou trestnou činnost,“ zopakoval obžalovaný prostřednictvím tlumočnice, co už řekl dříve při vazebním zasedání u Okresního soudu v Teplicích. Tam ho dopravila eskorta po zadržení ve Španělsku.

Soud mu oponoval. „Podle zásady teritoria spadá jeho jednání pod místní působnost soudu v České republice,“ vzkázal přes tlumočnici předseda senátu Martin Parolek s tím, že muž v Česku přemluvil spoluobžalované k jízdě do Španělska, upravil vnitřní prostory vozidla a poskytl jim instrukce i peníze na cestu. „Na území ČR jsem nic neudělal,“ tvrdil ale obžalovaný Albano Q. a proti prodloužení vazby si podal stížnost k pražskému Vrchnímu soudu. Předseda pak odročil líčení na červenec, kdy by měli vypovídat obžalovaní i svědci.

