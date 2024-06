K trestným činům mělo dojít o jarních prázdninách před třemi lety. „Lízal nezletilé přirození, strkal jí prsty do pochvy,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Klára Kubátová. Senior také pod záminkou, že jde o módní přehlídku, nezletilou fotil svým mobilem. „Vytvořil minimálně 37 fotografií, na kterých nezletilá pózuje v bílých šatech z lesklého materiálu bez ramínek. Na některých fotografiích je oblečená, na některých jsou vidět její prsa a na dvou fotografiích je zachycen klín,“ uvedla žalobkyně s tím, že na dalších snímcích je poškozená v proužkovaných bikinách a ponožkách a na dalších záběrech v těsném růžovém tričku a krátkých zelených kraťasech s rukami zkříženými v zátylku tak, že jsou zřetelně vystavena prsa.

Dětské porno prý jen zdědil se starými disky

Muž, který je už ve starobním důchodu, popírá, že by něco s nezletilou měl. Proti stojí výpověď dívky v přípravném řízení. „Lékařskou zprávou bylo zjištěno, že měla porušený hymen,“ dodala Kubátová v přestávce jednání na dotaz Deníku k důkazům. V jeho elektronice se našlo enormní množství dětské pornografie. Šlo o neuvěřitelných skoro tři miliony fotek a tisíce videí včetě těch s dětmi v batolecím věku. To zdůvodňuje tento bývalý opravář IT techniky tím, že si nechával staré disky zákazníků a o pornu na nich nevědel. Nepopírá jen to, že vytvořil fotky vnučky. Ale nepřišlo mu na nich nic divného.

Policisté u muže při domovní prohlídce našli ve skříni i silikonovou pannu ve velikosti dospělé ženy s dětským obličejem. Podle žalobkyně na sobě měla prádlo podobné tomu, které měla na sobě i dívka při pořizování závadných fotografií. Muž tvrdí, že pannnu měl doma proto, že takový sortiment objednával a dál ho prodával.

Testy nepotvrdily podezření na pedofilii

Dívka se matce svěřila až s velkým odstupem. „Nenašla ty slova,“ vysvětlila znalkyně z oboru psychologie Yveta Mikuličová. Jak vyplývá z dnešních výpovědí, rodiče na věc přišli, když dívka nechtěla, aby poslali její školní fotku i dědovi. Mamince to přišlo divné, a tak se jí začala vyptávat. Mezitím, než se měla věc stát a než praskla, byl muž za dívkou a jejími rodiči několikrát na návštěvě. Podle tehdejší přítelkyně obžalovaného, která dnes svědčila, chování dívky mluví proti tomu, co se mělo stát. „Byla veselá, s dědou normálně komunikovala. Vždy ho šla přivítat, skočila mu kolem krku, ukazovala mu svá domácí zvířátka. Myslím, že bych si všimla, kdyby byla traumatizovaná,“ uvedla svědkyně.

Podle dalších dnešních svědectví dívka nechce spát v pyžamu. Spí v tom, v čem chodí do školy, a nenechá na sebe sáhnout. Podle znalců z oboru psychologie to může být následek znásilnění, ještě umocněný výslechy a gynekologickým vyšetřením. Dívce se podle znalců dá její tvrzení věřit i přes nízký věk a určitý dysfunkční vývoj. Znalkyně se dnes měla vyjádřit i k tomu, jestli mohlo jednání popsané v obžalobě na dívce zanechat následky. „To nelze specifikovat, můžou se projevit až v budoucnosti,“ řekla znalkyně s tím, že ani u depresí, které dívka aktuálně má, není jasná souvislost.

U muže znalci z oboru psychologie konstatovali poruchu emoční výbavy a sklon k disocialitě. To je obecně taková osobnostní porucha, která se například projevuje bezohledností v sociálních závazcích, nedostatkem cítění k druhým, nízkou tolerancí k frustraci i agresi či klamáním druhých. Sexuologové u muže přes podezření prostřednictvím testů vyloučili pedofilii. Jeho pobyt na svobodě podle znalců není nebezpečný a psychologové mu ani nenavrhli ochranné léčení. Stíhají ho na svobodě. Hlavní líčení dneškem neskončilo. Proces bude pokračovat 8. října výslechem dalších svědků a dalším dokazováním.