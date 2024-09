Dvojici cizinců, kteří se pod vymyšlenými legendami vetřeli do bytů seniorek v Teplicích a Bílině, dopadla v pátek 13. září policie. Nad jejich hyenismem na důvěřivých seniorech zůstává rozum stát. Co provedli?

Jeden z cizinců si vybral jako svůj rajón teplickou část Trnovany. Vytipoval si panelový dům, kde zazvonil na zvonek u dveří do bytu. Poté, co starší žena otevřela, předstíral hluchoněmost. U sebe měl papír, na kterém bylo podvodně napsáno, že vybírá peníze pro postižené osoby. Přitom se natlačil do bytu a i přes protest ženy usedl v kuchyni na židli a stále požadoval po ženě peníze na sbírku. "Starší žena v rozrušení přispěla částkou 200 korun a chtěla, aby muž odešel. Ten ještě stihl při odchodu v nestřeženém okamžiku odcizit zlaté šperky za 17 tisíc korun," sdělila mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Historek měl plnou kapsu

O pár desítek minut později už zvonil na dveře u další seniorky v jiné ulici. Zde si vymyslel novou legendu, a to, že jde kontrolovat termostat na topení. Opět se natlačil do bytu, ačkoliv žena protestovala. Naštěstí šla kolem sousedka, která dění zaznamenala a muž z místa utekl. Téměř ve stejnou dobu se obdobný případ udál také v Bílině. "Zde jiný muž použil stejnou záminku se sbírkou na hluchoněmé. Naštěstí byl se ženou v bytě manžel, který podezřelého z bytu vykázal," podotkla mluvčí policie.

Případy v Teplicích oznámily poškozené ženy ihned na policii. V Bílině přijala oznámení městská policie, která kontaktovala policisty z místního obvodního oddělení. "Poškozené ženy popsaly podezřelé muže, bylo po nich vyhlášeno hned pátrání. Tentýž den v podvečer kontrolovali strážníci u bílinského supermarketu dva muže odpovídající popisu. Se zjištěním jejich totožnosti pomohla cizinecká policie a následnými výslechy vyšlo najevo, že to jsou opravdu strůjci těchto skutků. U jednoho se našly i odcizené zlaté šperky, které byly vráceny zpět majitelce. Soud oba muže už vykázal z České republiky na 2 roky.

close info Zdroj: Andrea Piacquadio; Pexels zoom_in Senioři - Ilustrační foto

Nedůvěřujte všem

Senioři bývají různými podvodníky a zloději považováni za snadné oběti, neboť nejen že mnohdy otevírají dveře neznámým osobám, ale velmi často je také dobrovolně pouští do svých obydlí.

„Lidé by měli být více obezřetní. Nedůvěřovat neznámým lidem, nedávat se s nimi na ulici příliš do řeči a rozhodně si je nepouštět k sobě domů," upozorňuje na základní pravidla bezpečnosti policie.

A zároveň doporučuje, a to nejen seniorům, aby nechodili tmavými a opuštěnými zákoutími. Je také mnohem bezpečnější nevydávat se ven sám, ale vyrazit, třeba na nákup, ve dvojici.