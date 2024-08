Pro předplatitele

Petr Málek dnes 17:13

Jak se z obyčejného bytu stane centrum drogového obchodu? To zjistila policie v Teplicích, kousek od fotbalového stadionu. Příběh dealera z Teplic, který prodal přes 160 gramů pervitinu, šokuje. Přečtěte si, co všechno našli kriminalisté při domovní prohlídce a hlavně kde to bylo schované.