Prodavač v Teplicích mazal nákupy, peníze bral pro sebe. Měl na to fintu

Odhalení nečekaného podvodu v teplické prodejně: Jak se prodavač snažil obejít systém a okrádat svého chlebodárce? Přečtěte si podrobnosti v našem článku. Vychytralý maník to měl dobře vymyšleno. Ale i tak se na to přišlo. Případ nakonec řešila teplická policie. Uzavřela to jako krádež, dotyčného posílá k soudu.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková