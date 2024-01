Rodiče z Bíliny jsou obviněni z ohrožení výchovy svých dětí, které nechávali opakovaně zameškat školní výuku. Rodičům, kteří již v minulosti obdrželi podmínečný trest, nyní hrozí až pětileté vězení za recidivu.

Školní třída. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Své tři děti totiž neposílali do školy a umožnili jim tak vést zahálčivý život. "Syn ve věku 15 let za dva roky školní docházky zameškal 931 hodin školní výuky. Jedna z dcer (13 let) neplnila školní docházku po dobu 679 hodin a druhá 11letá zameškala 626 hodin," sdělila mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Oběma rodičům přitom byl v minulosti soudem uložen podmínečný trest odnětí svobody. Jelikož se stejného skutku dopustili opětovně, hrozí jim pole mluvčí nyní trest odnětí svobody až na 5 let.

