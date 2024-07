Muž před senátem v úterý 23. července prohlásil vinu. „Cítím se být vinen obžalobou. Je mi líto, jak to celé dopadlo a moc mě to mrzí,“ prohlásil Dobrovanský. Státní zástupce Vladimír Jan jeho prohlášení viny přijal. A navrhl i kvůli tomu uložit menší než původně navrhovaný trest: 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Soud mu dal jen běžnou ostrahu. Za vraždu mu hrozil podle sazby trest až 18 let. Přiznání bylo polehčující okolností stejně jako jeho dosavadní trestní bezúhonnost. S návrhem na trest souhlasil i přidělený advokát. Soud po krátké poradě návrh na udělení trestu na samé spodní hranici sazby přijal. Verdikt je pravomocný, nikdo se neodvolal.

Dokazování kvůli prohlášení viny prakticky neprobíhalo. O vrahově motivaci tak není po dnešním soudním jednání zjevné skoro nic. Podle předchozích informací Deníku měl muž s o něco starší zabitou ženou, mimo jiné pořadatelkou voříškiády, delší a komplikovaný vztah.

To vyplývá i z jeho závěrečného prohlášení u soudu. „Paní jsem měl rád, je mi líto, jak to mezi námi dopadlo. Upřímně mě mrzí, co se tehdá stalo. To se prostě nemělo stát,“ řekl Dobrovanský. Ten musí také zaplatit dceři zabité ženy náklady na pohřeb a 300 tisíc korun za nemajetkovou újmu. Původně žádala milion.

K vraždě došlo v rodinném domě loni 4. září odpoledne. „Fyzicky napadl poškozenou, a to nejméně úderem pěstí, loktem, hranou ruky, případně pevným předmětem na krajinu pravého oka a intenzivním stištěním krku poškozené zpředu předloktím ruky,“ popsal žalobce.

Poškozené tím muž podle podrobného popisu způsobil řadu zranění a ani záchranáři jí nemohli pomoct. „Smrt nastala řádově až desítky minut před přivoláním záchranné služby v důsledku udušení, konstatuje obžaloba.

Soudkyně Kamila Krejcarová vysvětlila udělení mírného trestu za vraždu, způsobenou podle senátu při konfliktu ve vleklém porozchodovém vztahu, ještě dosavadní bezúhonností muže. „Jednalo se o ojedinělé vybočení z jeho jinak řádného života,“ řekla předsedkyně.

Zvýšenou ostrahu pro Dobrovanského, kterou dnes v závěrečném návrhu navrhoval žalobce Jan, i proto soud nepovažoval za nutnou. Podstatnější je pro členy senátu možnost nápravy vraha, pro kterou bude příhodnější mírnější typ věznice.

Také milion korun, který za nemajetkovou újmu žádala pozůstalá, přišel senátu nepřiměřený. A to i proto, že dospělá dcera díky dosaženému věku už není na matku odkázaná. „Byť soud chápe velké citové pohnutí kvůli náhlé ztrátě matky,“ dodala Krejcarová.

Muž byl navíc před vzetím do vazby už déle bezdomovcem, přespával u náhodných známostí či u kamarádu a byl nemajetný. Uložení povinnosti nahradit pozůstalé jeden milion korun by tedy bylo fakticky „akademickým“ aktem, takové peníze by nikdy nemohl splatit.