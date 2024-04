Okresní soud v úterý 2. dubna rozhodl o uvalení vazby na 36letého muže, kterého někteří Tepličtí znají jako dealera drog pod křestním jménem Tomáš. Policie ho viní z toho, že v uplynulých dnech v zanedbaném areálu bývalé školy v Alejní ulici v Teplicích, kde se shromažďují bezdomovci, zabil ženu bez domova středního věku.

Na místě vraždy ženy byly svíčky a páska, muže po soudu vzali do vazby | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Podle informací Deníku muž ženu pobodal nožem, škrtil ji a zasadil jí i ránu sekyrou. K zločinu mělo dojít v zanedbaném areálu paradoxně hned nedaleko známého nákupního centra nejspíš v noci ze soboty na neděli 31. dubna. Pak měl muž její tělo hodit do popelnice nedaleko místa činu.

Podle dalších svědectví jde o muže, který distribuoval drogy. Na krku má tak nejen závažný zločin vraždy, provedený zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, za který mu hrozí až výjimečný trest. Ale také nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Policie z vraždy obvinila muže, kterého zadržela kvůli mrtvé ženě v Teplicích

„Omlouvám se všem,“ vzkázal u soudu přes novináře muž, když ho policie vedla na vazební zasedání. Soudkyně Lucie Yakut mu na návrh policie a státního zástupce vazbu po krátkém jednání schválila.

Do začátku hlavního líčení se tak muž nejspíš nepodívá ven z teplické vazební věznice, kam ho eskorta po neveřejném zasedání odvedla. Aby nemohl utéct před vidinou vysokého trestu, případně svůj čin opakovat, nebo ovlivňovat svědky. „Spatřoval jsem útěkový a předstižný důvod,“ upřesnil státní zástupce Vladimír Jan s tím, že soud jeho návrhu vyhověl.

Místo, kde k zločinu došlo.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Podle informací Deníku spolu muž se ženou měli vztah. O motivu není zatím nic zřejmé, muž byl ale pravděpodobně pod vlivem drog. Je možné, že na to bude poukazovat obhajoba, protože pokud by soud shledal, že byl muž ve stavu nepříčetnosti, hleděl by na něj asi méně přísněji. Nedaleko místa, kde k hrůznému zločinu došlo, dnes bylo několik svíček, kvůli větru sfouknutých. Poblíž spal jeden bezdomovec. Místo zločinu je za policejní páskou ukryté před veřejností.