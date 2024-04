"Nechápu, proč tohle někdo udělá. Co tím sleduje? Mstí se někdo dospělý nebo to je pouze klukovina," shrnul k události z minulých dnů starosta obce Ivan Vinický. Podle něj nebyla ještě vyčíslená konečná škoda, ale už nyní jde do stovek tisíc. Plameny totiž poškodily opravenou budovu školních dílen. "Měli jsme na to dotaci, objekt byl jako nový. Nyní se musí poškozená boční zeď opravit," dodal k tomu čelní představitel obce.

Větší katastrofě v Bystřanech zabránil pohotový zásah hasičů. Pro obec na bystřanské škole uchránili dalších miliony korun. Kdyby shořely celé dílny, vyšplhala by se škoda do mnohem vyšších čísel.