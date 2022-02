„Nejde o to, zda máme chuť. Jde o ženský orgasmus. A o to, zda někoho zajímá,“ prohlásila na tiskové konferenci představitelka Sybill Trelawneyové z Harryho Pottera, jež ve filmu Sophie Hyde hraje vdovu, která si do hotelu zve mladého gigola. Až do své šedesátky totiž neměla jediný orgasmus.

Film vznikl podle scénáře komičky Katy Brand a s výjimkou pár drobných roliček má pouhé dva aktéry. Nancy, jež se dva roky po smrti manžela rozhodne skončit se svou truchlivou sexualitou, a Lea, „hocha na telefonu“ s vypracovaným mladým tělem. Právě on jí má pomoci dosáhnout konečně orgasmu.

Učitelka z katolické školy a gigolo

Než se však společně doberou do finále, nějaký čas to potrvá. Mnohem důležitější než Nancin cíl je totiž vzájemná debata na pokračování, během níž oba poodkrývají své světy a divák má šanci vcítit se do ženské duše. Jejich dialog je půvabný a skýtá řadu vtipných momentů, jež plynou z rozdílných motivací jejich setkání, genderových zkušeností i povah. Učitelka z katolické školy a gigolo – to mluví samo za sebe.

Emma ThompsonZdroj: BerlinaleBritská herečka tu podává fantastický výkon, hraje si s mimikou a gesty, až postupně dovede svou Nancy k jemné, ale zásadní proměně. V roli Lea jí skvěle sekunduje mladý Daryl McCormack, kterého můžeme aktuálně vidět na Amazonu v seriálu Kolo času. V posledním záběru pak dvaašedesátiletá herečka svlékne župan a prohlíží spolu s divákem své tělo v zrcadle. S lehkostí a elegancí, bez vulgárního podtextu. Samozřejmé vyústění toho, co jsme dosud sledovali.

„Tahle intimita do filmu patří. Je to výraz svobody a naléhavosti v otázce ženské sexuality,“ řekla médiím o filmu, jenž režisérka natočila za devatenáct dnů a který měl na Berlinale světovou premiéru. „Potkala jsem ženy, které zažily totéž, co moje hrdinka – absenci sexuálního vzrušení a nezájem svého partnera to změnit. Je to téma, o kterém bychom měli mluvit a kterého se společnost stále bojí.“