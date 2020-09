K vidění byla výstava hasičské techniky, lidé se mohli zúčastnit mše v kostele sv. Petra a Pavla Hlavně či se projet vláčkem, který pendloval mezi náměstím a Kyselkou. V letním amfiteátru na Kyselce proběhl hlavní hudební program. Plno bylo zejména na Kapitána Dema, Báru Basikovou a Richarda Krajča.

„Hodně se nám líbí Demo. Umí udělat výbornou show,“ řekla Tereza z Duchcova, která přijela na slavnosti s kamarádkou. To, že jim před vstupem do areálu pořadatelé měřili teplotu coby opatření proti šíření koronaviru, jim nevadilo. „Měřili ji všem. Trvalo to několik vteřin,“ svěřila se Tereza.