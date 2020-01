Stalo se už tradicí, že v Dubí probíhají filmové výstavy. Ta následující bude patřit populárnímu herci Jaromíru Hanzlíkovi. Výstavu originálních filmových kostýmů budete moci vidět od 13. února v Domě porcelánu s modrou krví.

Herec Jaromír Hanzlík. | Foto: archiv Deníku

Vernisáž proběhne ve středu 12. února v 17.30 hodin. Zahájení výstavy se má účastnit i Hanzlík. „Myslím, že i tentokrát ve společnosti tohoto výrazného herce prožijeme příjemný podvečer plný krásného vyprávění, vzpomínání a ohlédnutí se nejen za jeho bohatou prací pro český film, Československou i Českou televizi, ale též pro Divadlo na Vinohradech, kde prožil velkou část svého uměleckého života a kde výborně ztvárnil nespočet rolí,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Výstava bude otevřena do 22. února, pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstup bude volný.