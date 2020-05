V sobotu 30. května odpoledne tu při programu prvního víkendu letní Malé Paříže zahrál francouzský kytarista Alex Glizé. Po něm pak improvizované podium na chodníku patřilo swingu v podání Hot Sisters. „Velkolepá Lázeňská byla pro letošní rok z důvodu koronaviru zrušena. Nikoli však touha hudebníků i pořadatelů hrát a pořádat akce. Připravili jsme proto víkend malých akcí, kde mohou lidé ukojit svůj hlad po dobré muzice všech žánrů,“ uvedl ze organizátory Antonín Moravec.

V sobotu se hrálo také na Hvjezdě. Nějaké akce už proběhly ve čtvrtek a pátek po městě. Hlavnímu programu Malé Paříže s pořadovým číslem 1 patří tradičně prostor u Zahradního domu. Zastavte se tam v neděli.

Altán u Zahradního domu, první Malá Paříž 2020

program neděle 31. května

15.00 - Hot sisters - duo dvojčat Lamošových se svým dvorním pianistou

16.00 - Gejza Sendrei - známý teplický klavírista opět na scéně

17.30 - La Belle Vie - Zdenka Trvalcová (zpěv), Michal Mihok (akordeon), Tibor Žida (kytara) - trojice, která provází Malou Paříž od jejích počátků

18.30 - Sarah & The Adams - manželské duo přijede do Teplic poprvé. Nedávno vydala kapela svou třetí desku a poprvé jsou texty v češtině. Hudba je určitě silná pocitově, potřebuje pozornější posluchače, a když se zaposloucháte, bude vám líto, že písnička skončila a ještě chvilku se budete bát zatleskat.

19.30 - Furyant - možná poslední koncert s pianistou Martinem Illešem. Tahle teplická kapela je lepší než si myslí a je to jedna z věcí, která ji dělá ještě lepší. Rozhodně stojí za to si její hudbu poslechnout. Navíc právě pracují na nové desce.

V neděli bude v parku jezdit krásný kočár a městem budou procházet kostýmovaní herci či spolupracovníci Divadla v Pytli Petra Stolaře, který opět připravil i povozy s hudbou.