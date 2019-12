OBRAZEM: Keramička Kartáková z Krupky vystavuje v teplickém kostele

Tradiční vánoční výstavu krupské keramičky Aleny Marie Kartákové si můžete prohlédnout na oratoři kostela sv. Jana Křtitele. Na Zámeckém náměstí v Teplicích je to už její třiaadvacátá výstava, kterou tu společně s manželem pořádají. „Ráda bych, abychom se dostali až na těch 25. Ale roky nám přibývají, tak uvidíme. Sebereme síly a pustíme se do toho. Bez manžela by ale žádná výstava nebyla,“ říká na adresu sochaře Pavla Kartáka.

Výstava Aleny Kartákové v oratoři kostela na zámeckém náměstí. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler