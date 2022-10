Koncert v Ústí nad Labem



Pátek 7. října od 20.00 na zimním stadionu.

Vstupné je od 590 až do 1390 korun za stání hned u pódia.

Publikum si v Ústí užije i velké hity Hyper, Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) anebo vyhlášenou hymnu Move Your Ass!

A právě H. P. Baxxter odpovídal Ústeckému deníku na otázky před koncertem na ústeckém zimním stadionu. „Česká pódia se stávají naším druhým domovem, a to je přece naprosto fantastické! Těšíme se do Plzně, která dala světu úžasné pivo, moc rádi navštívíme Pardubice, ale i Ústí nad Labem bude naše jistota,” je si jist frontman Scooteru.

Co jste si přichystali přímo pro ústecký koncert?

Na fanoušky bude čekat nová audiovizuální show, doplněná o technicky vychytávky i staré či naopak nové singly. Máme také inovativní řešení scény, efektní ohňostroje, půvabné dívky a víc energie…

Coronavirus odložil váš koncert v Ústí o tři roky. Nyní ale už konečně jedete rozsáhlé turné. Psali i vám fanoušci, že už se nemůžou dočkat, tak jako psali nám do redakce Deníku?

Tak, jako pro nás všechny, to bylo dost složité období. Víte, oni jsou pro nás fanoušci taková injekce adrenalinu.

Co vám umožnila dlouhá covidová pauza? Udělat si větší pořádek ve fanoušcích, v diskografiích, ale třeba i ve vlastních životech?

Snažili jsem se hodně komunikovat s fanoušky. Vydávali jsme různé singly i remixy. Snažili jsme je celou tu dobu povzbuzovat a stále jim přinášet něco nového. Ale chystali jsme také naši novou show i nové turné, což také zabralo dost času i energie.

Vybavíte si nějaký nezapomenutelný zážitek s fanoušky ve světě? Či je vždy to nej publikum vlastní, domácí?

Určitě jsou skvělé například koncerty ve Velké Británii. Doma je doma, tam máme samozřejmě svoje nejpočetnější publikum i základnu. Koncerty v našem domovském Hamburku jsou pro nás vždy srdeční záležitost.

Prozradíte, kde má v současnosti Scooter ve světě svůj asi největší fanklub?

Máme vážně velké prodejní úspěchy ve Velké Británii, kde vystupujeme ve velkých koncertních halách. To nás moc těší.

Vaše show v Anglii byl famózní úspěch. Cítíte se tam vždy jako doma?

Ano, milujeme Anglii. Je to pro nás čest, že nám fanoušci dali šanci, ač tu zpíváme v německém jazyce.

Budete-li víc vzpomínat a ohlédnete se, kdo vás nejvíc ovlivnil ve vašich začátcích?

Milujeme muziku, určitě nás z ní už ovlivnilo leccos. Pro nás Němce je ale hodně důležitý elektropopový Kraftwerk a ovšem i britská house music scéna.

Jak moc se ohlížíte za svou kariérou na aktuálním světovém turné? Připomínáte první hity Hyper, Hyper či Move Your Ass?

Každý koncert je naše „To nejlepší“. O velké hity fanoušci jistě nepřijdou.

