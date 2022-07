Diváky v hledišti nebyli pouze rodiče dětí, ale i veřejnost a také lázeňští hosté. Mezi nejúspěšnější patřilo autorské představení Inferno. Pak se odešla věnovat rodině do jiného kraje. Nyní se po více než dvaceti letech vrací zpět a chce opět vyprodávat taneční představení s dětmi.

„Čeká nás velká a zajímavá práce. Budu ráda, když se k nám přidají nové děti. Budeme přijímat tanečníky ve věku od 4 až 18 let, hlásit se mohou také dospěláci do skupiny seniorů,“ láká nové členy choreografka.

Jiřina žije baletem, kterému se věnuje po celý profesní život. „Je to ale bezmezná píle, která je podpořená talentem. Předpokladem je přizpůsobení se k rytmu poslouchané melodie,“ říkala o baletním umění už v dobách, kdy v Teplicích působila. Platí to dodnes.

Zimní království, Alenka v říši taneční fantazie, Inferno. To jsou jen některá z dřívějších tanečních představení. Tehdejší děti jí už odrostly, ale dodnes jako dospělí vzpomínají na potlesky diváků. A také na absolvované tréninky. „Bylo to krásné období. Těch více než sto schodů ze suterénu na baletní sál pod střechu divadla, jsme třikrát čtyřikrát týdně běhaly s kamarádkami vcelku ve slušném čase a s úsměvem. Trávily jsme na baleťáku celé hodiny. Pilovaly jsme pohyby do posledního dechu,“ uchovává si v paměti vzpomínky na baletní dětství Zlata Biedermannová z Teplic, která je dnes úspěšná manažerka PR agentury působící v mediálním světě.

Jiřina Bednářová – Lavičková pochází z Chrudimi. Původní plán hrát divadlo jí nevyšel, tak se uchýlila k baletu. V Teplicích působila v operetním souboru, zkušenosti sbírala i v dalších divadlech. Nakonec se usadila v lázeňském městě, kde v roce 1995 založila Dětský baletní soubor. V roce 2001 se rozhodla věnovat rodině a sever Čech opustila. Vedla studio moderního tance Smotart v Týništi nad Orlicí.