Saudková bude mít v Teplicích prodejní výstavu fotografií, vernisáž ve čtvrtek

Slavnostní vernisáž prodejní výstavy fotografií Sáry Saudkové se ve výstavní síni Šárka nad Ptačími schody v Teplicích uskuteční ve čtvrtek 21. 9. od 17 hodin. Výstava potrvá do 31. 10. 2023 a bude otevřená od úterý do neděle od 13 do 17 hodin. Vstupné 70/40 korun.

Pozvánka na prodejní výstavu fotografií Sáry Saudkové. | Foto: Se svolením Regionálního muzea Teplice.