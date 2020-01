Výstava nabízí také velkou dětskou hernu o pěti herních zónách. Autor výstavy, rekordman a patriot projektu Svět kostiček Petr Šimr představuje jedinečnou vlastní tvorbu, do které se řadí zvířata v životní velikosti, společenské hry či modely vozidel.

Novinkou z dílny autora je skulptura kostlivce v životní velikosti dospělého muže s pohyblivými končetinami tak, jak je tomu ve skutečnosti, dále model upíra sedícího na královské židli. Výstavu můžete navštívit až do 21. března a to denně mimo pondělí od 10 do 12, odpoledne od 13 do 17 hodin. Plné vstupné přijde na 60 korun, snížené pak na 40 korun.