Koncerty budou koncipované doprostřed stadionů, což v případě Kabátu není poprvé. Kapelu tato varianta pódia uprostřed baví, i když je mnohem náročnější pro vystupování: „Všichni návštěvníci mají během koncertu blíže k jevišti. Mizí tím možnost se „zašít“ o pauze u aparátu a vydechnout,“ říká hudebník Milan Špalek.

Fanoušci rockových nářezů se už nemohou dočkat. „Chtěla bych jet na oba koncerty, pokud budou. Do Chomutova a pak také do Ústí. Doma v Teplicích jsem byla na všech. Kabáty miluju od malička,“ uvedla Jarmila Klobásová z Teplic.

Skupina Kabát měla na turné vyjet už vloni. Ale koronavirová situace je donutila koncerty zrušit. „Brali jsme to jako rozumné a bezpečné řešení. Ve svém důsledku se spoléháme na to, že tato nákaza sama zmizí, stejně jako se objevila, nebo problém vyřeší dostupné vakcíny,“ konstatuje Kabát v prohlášení na svých internetových stránkách.

Koncertní sérii by teplická kapela chtěla zahájit 6. října 2021 v Chomutově. Jednotliví členové se těší. „Kdybych se ráno probudil a někdo mi řekl, že Covid už není, tak bych vyrazil na koncert hned. Zavolal bych manažerovi, ať to zařídí, že jsem už na cestě,“ řekl Milan Špalek, který v současné době pobývá ve svém druhém domě ve Španělsku. Jinak bydlí ve své domě v oblasti Rtyně nad Bílinou.

Kabát nebo Tabák? Pod název teplické kapely se kdysi podepsal teplický Martin Uhrik. Psal se rok 1982-1983. Jeho kamarádi z hudební branže hledali název pro svoji, tehdy ještě neznámou, skupinu. Zamyslel se a hned první tip mu vyšel. „Anglické názvy byly zakázané. Takže jsem musel vytáhnout něco z českého slovníku. A kdyby tehdy nechtěli pustit název Kabát, tak bychom to otočili a byl by z toho Tabák. Trošku ptákovina,“ směje se dnes Uhrik. „Pro tehdejší soudruhy jsme byli závadová mládež. Vznik názvu možná ovlivnilo trochu i to, že jsme nosili hubertusy. To byl takový silný, dlouhý kabát,“ vzpomíná Tepličan na dobu, kdy se zrodilo pojmenování rockerů, které dnes zná celá republika.