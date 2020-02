Kdy: Sobota 15. února, od 20 hodin

Kde: Hvjezda Teplice

Za kolik: 200 korun

„Melodická muzika v podání karlovarských rockových es. Nenapodobitelný zvuk Hammond B3, perfektní a krásně laděné vokály,“ řekl za klub Hvjezda Martin „Máca“ Uhrik.

Těšit se můžete na nejlepší skladby Uriah Heep z období působení Davida Byrona a Kena Hensleyho jako například: Bird of prey, Sunrise, Stealin´, Seven stars, July morning, Circle of hands, Sweet freedom, Easy livin´, Look at your self, Rain, Gypsy, Lady in black.

Druhým hostem sobotního večera bude kapela Stará škola jinak. To jsou rockoví bardi z Ústí nad Labem. „Zahrají cover verze rockových hitů kapel Motörhead, Deep Purple, Pink Floyd či Bon Jovi,“ dodal Uhrik. Start akce je ve 20 hodin. Vstup je 200 korun, lístky můžete koupit přímo na Hvjezdě.