Kdy: 29. 2. - 1. 3.

Kde: Regionální muzeum Teplice

Za kolik: 40-80 korun

Návštěvníci si při ní budou moci prohlédnout sochy z vosku, které působí dokonale živým dojmem, zhlédnout mohou také dokument o lidech, kteří skutečně žili a předváděli okolí svůj neobyčejný vzhled jako dar. Seznámit se tak mohou s osudem muže se čtyřma očima, siamských dvojčat nebo ženy, jež se narodila bez rukou i nohou.

Nejstarší je vosková socha Fjodora Jevtichewa. Podobizna muže trpícího hypertrichózou, tedy enormním růstem ochlupení, je stará osmdesát let. V devatenáctém století se Fjodor Jevtichew stal cirkusovou legendou coby psí nebo vlčí muž. Více než dvě desítky exponátů pocházejí z Petrohradského antropologického muzea v Rusku. Výstavu můžete navštívit v Regionálním muzeu Teplice do neděle 1. března a to denně od 10 do 18 hodin. Za vstupné dospělí zaplatí 80 korun, důchodci a studenti 60 a děti 40 korun.