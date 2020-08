Zdroj: Deník / Petr Málek

Je přesvědčený, že města by měla pouličním umělcům rozhodně vycházet vstříc. V případě Malé Paříže se tak i děje. Podobné kulturní cykly Tonda Moravec organizuje také například v sousedním Ústí. „Prostě dělám, co mě baví. Hlavně to ale baví lidi okolo mě, což mě těší. A to je důležité. Ani v tom necítím žádný velký závazek. Když to udělat chci, udělám to. Faktem je, že řada lidí ale automaticky předpokládá, že budu kulturní akce dělat i v budoucnu. Navíc jsou zvědaví, jaké budou. Na to kolikrát ale odpověď nemám,“ uvedl v jednom z rozhovorů muž, který je v Teplicích spojený se Zahradním domem, sousedním hudebním altánkem a jednou ročně vlastně i celou Zámeckou zahradou, když se Malá Paříž v jednu prázdninovou neděli promění na Velkou.