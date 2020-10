Zdroj: archiv Miroslava Rady

Jako jedno z nejzajímavějších období vnímá dobu sametové revoluce v roce 1989, kdy tomu v Teplicích předcházely protestní demonstrace za čistý vzduch. „Vzpomínám na tu dobu. Byl to adrenalin. Fotky ze zásahů tehdejší veřejné bezpečnosti proti lidem jsme hned vezli do vydání novin,“ uvádí. V té době se také setkal s novinovou cenzurou, což ho překvapilo. „Když jsme přijeli do redakce nadšení, co máme, tak nám tam řekli, že to je sice moc pěkný, ale že to nemůžou vydat. Prý možná někdy později, až se situace uklidní. Všichni se toho báli, protože ještě ani pořádně nevěděli, o co jde. Fotky nám nakonec skutečně vydali až po pár dnech, kdy už byl jasný převrat v zemi, a sirény oznamovaly generální stávku,“ líčí fotograf ze své praxe.