Zdroj: Deník / Zdeněk Traxler

Momentálně je kvůli nařízení vlády škola, stejně jako ostatní v republice, zavřená. Jarní stopku se podařilo škole zvládnout i díky rodičům. „Situace tehdy nastala ze dne na den. Neměli jsme ani čas se s dětmi na jiné vzdělávání než prezenční připravit. Bylo to hrozně rychlé. Pedagogové se ale velmi aktivně přizpůsobili dané situaci a začali s dětmi komunikovat přes počítačové sítě, mobilní aplikace a telefony. Rodiče se zapojili do domácího vzdělávání perfektně. Pokud někdo neměl možnost práce na PC, tak si přišel pro úkoly do školy,“ zavzpomínala.