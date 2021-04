Jaroslav Kovačka.Zdroj: Archiv Jaroslava Kovačky

Když má říct, který z jeho spoluhráčů je tím nejoblíbenějším, nedokáže jmenovat. „Celý tým!“ vyhrkne. „Jsem hrdý na všechny kluky, kteří momentálně za Bílinu hrají,“ vysvětluje. Až se fotbal znovu rozjede, chtěl by Jaroslav se svými kamarády postoupit do krajského přeboru, to je jeho velký sen. „Myslím si, že do něj patříme. Máme na to po všech stránkách!“ A na závěr otázka, která se nabízí: bude i Kovačka nejmladší jednou trenérem? „Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Záleží, jak to bude s kariérou v pracovním životě. A také, jaký budu vést dále osobní život. Třeba jednou možná,“ usměje se na závěr.