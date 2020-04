Cílem soutěže je především podpořit tvůrčího ducha co největšího počtu lidí. „Mimo to jde i o upozornění na dobročinné organizace – tento rok šlo o Vlasy Pomáhají. Je určena pro kohokoliv od šestnácti let věku. Tento rok jsme měli pestrou škálu vítězů různých věkových kategorií i zaměření. Další ročník určitě plánujeme. Měli jsme hezký rozjezd a tak by určitě byla škoda toho nevyužít,“ nechala se slyšet.